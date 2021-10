Napoli, dispositivi temporanei di traffico Municipalità 3 ed 8

Lavori di efficientamento energetico, nel periodo ottobre – novembre 2021

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Istituzione, lungo alcune strade ricadenti nel territorio della Municipalità 3 e 8, di un particolare dispositivo temporaneo per lavori di efficientamento energetico, nel periodo ottobre – novembre 2021.

A) per i giorni 21 e 22 ottobre 2021:

1) il divieto di transito veicolare in via Cardinale Prisco;

2) sospensione del doppio senso di circolazione in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Nicolardi;

3) istituzione del senso unico di circolazione in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Nicolardi, in direzione di via Nicolardi.

B) per i giorni 25, 26, 27 ottobre 2021:

1) il divieto di transito veicolare in via Bosco di Capodimonte, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Vecchia san Rocco;

2) sospensione del doppio senso di circolazione in via Lieti a Capodimonte, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Gaetano Manfredi;

3) istituzione del senso unico di circolazione in via Lieti a Capodimonte, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Gaetano Manfredi, in direzione di via Gaetano Manfredi.

C) per i giorni 2, 3, 4, 5 novembre 2021:

1) Il divieto di transito veicolare in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Nicolardi e via Cardinale Prisco.

D) per i giorni 08, 09, 10, 11, 12 e 13 novembre 2021:

1) Il divieto di transito veicolare in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Nicolardi e via Nuova San Rocco.

E) per i giorni 08, 09, 10, 11 e 12 novembre 2021:

1) In Salita Moiariello, il senso unico alternato regolato con movieri, per tratti della lunghezza massima pari a 15 metri, con avanzamento progressivo dell’area di cantiere.

F) per i giorni 15, 16, 17, 18 e 19 novembre 2021:

1) in via Ottavio Morisani, nel tratto compreso tra Salita Moiariello ed il civico n.39, Villino Flora, il senso unico alternato regolato con movieri in corrispondenza dell’area di cantiere.

Dal citato divieto di transito veicolare sono esclusi: i veicoli delle Forze dell’Ordine; i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile; i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza; i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio; gli aventi titolo diretti ai passi carrabili.