‘Napoli DevFest 2023’: l’evento tech dedicato agli sviluppatori torna a in città con un’iniziativa che si terrà sabato 28 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00 presso il Co-working Space Rework, Centro Direzionale, Isola E2.

La giornata sarà ricca di talk, workshop e attività, con l’obiettivo di offrire agli sviluppatori l’opportunità di imparare nuove competenze, conoscere le ultime tecnologie Google e fare networking con altri professionisti del settore.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutti gli interessati, sia professionisti che studenti.

Tra i temi trattati spiccano il GameDev e lo sviluppo su Flutter e React.

Affermano gli organizzatori:

La mission di GDG Napoli quest’anno, è portare DevFest ad un livello superiore ogni edizione mira a diventare un punto di riferimento su tutto il territorio per sviluppatori e aziende del settore, ma anche per gli studenti che si affacciano sul panorama lavorativo e sono alla ricerca di una skill in cui spiccano particolarmente ma ancora non ne sono consapevoli.