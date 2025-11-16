Napoli, deferito gestore di bar per somministrazione alcolici a minori

Proseguono i controlli movida in tutta la città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno della movida irregolare, con particolare attenzione alla tutela dei minori e al consumo di alcolici tra gli adolescenti, la Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli nel centro cittadino.

Una specifica operazione, condotta dal personale della Unità Operativa IAES/Tutela Minori, si è concentrata nell’area di Monteoliveto.

L’intervento e i dettagli dell’Operazione

Durante un controllo programmato finalizzato a prevenire l’uso di sostanze psicotrope e alcoliche tra i giovani, gli agenti hanno intercettato cinque minori, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, all’interno di un bar di Via dei Cazzozzieri.

I ragazzi erano intenti a consumare drink superalcolici che erano stati loro somministrati dal personale del locale.

È stato accertato che il gestore del bar aveva proceduto alla vendita e somministrazione degli alcolici senza richiedere i documenti di identità ai giovani avventori per verificarne l’età anagrafica.

Provvedimenti adottati

A seguito dell’intervento:

1. I cinque minori sono stati immediatamente affidati ai rispettivi genitori, i quali sono stati ammoniti dagli agenti a esercitare un più attento controllo sui propri figli.

2. Il gestore del locale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in base all’articolo 689 del Codice Penale, che sanziona la somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi.