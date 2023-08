Napoli, De Iesu su lettera dei tassisti

L’Appello dell’Assessore per garantire un servizio migliore in città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In una lettera inviata tra gli altri agli Assessori alla mobilità e alla legalità, le associazioni dei tassisti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa del Comune, sostenuta dal Prefetto Claudio Palomba e predisposta dagli Assessori ai Trasporti Edoardo Cosenza e alla Legalità Antonio De Iesu, che ha visto la presenza delle forze dell’ordine ed una nuova organizzazione per l’accesso e l’uscita dai posteggi taxi alla Stazione Centrale ed al Molo Beverello, che stanno producendo effetti positivi.

Gli stessi risultati si attendono anche nell’area dell’aeroporto.

Ha osservato l’Assessore Antonio De Iesu: