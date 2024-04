Napoli, De Iesu: ‘Sgomberato ex Mercato Ittico’

L’Assessore: ‘L’area sarà completamente riqualificata e destinata ad uso sociale e culturale’

L’ex Mercato Ittico di via Vespucci è stato oggetto, questa mattina, di una operazione di sgombero, eseguita dalla Polizia Municipale in collaborazione con Asia e Napoli servizi, concordata in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’area, oggetto nel corso degli anni di numerose proteste da parte dei cittadini degli enti con sede in quella zona, a causa delle condizioni di estremo degrado, era occupata da alcuni extracomunitari e senza fissa dimora ed è stata affidata alla ditta che dovrà eseguire i lavori di riqualificazione che ha immediatamente installato il cantiere che si occuperà della vigilanza dell’area di cantiere per evitare che vengia rioccupata.

