Napoli, dalla Giunta ok a nuovi parcheggi Vomero, Fuorigrotta e Chiaia

Cosenza: ‘Saranno realizzati e gestiti da soggetti privati, senza alcuna spesa pubblica’

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza, ha approvato la Delibera di proposta al Consiglio Comunale riguardante l’integrazione del Programma Urbano Parcheggi, PUP, per il prosieguo dell’iter autorizzativo dei seguenti parcheggi:

– via Cerlone (Fuorigrotta, Municipalità 10) parcheggio interrato misto con 345 posti auto;

– via De Ruggiero (Vomero, Municipalità 5) parcheggio pertinenziale con 272 box auto;

– piazza Vittoria (Chiaia, Municipalità 1) parcheggio interrato a rotazione con 246 posti auto;

per un totale di quasi 800 fra posti auto e box auto, in zone caratterizzate da gravi criticità di parcheggio.

Già nel 2010 erano stati approvati i progetti definitivi dal Sindaco Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3566/2007 ma l’iter autorizzativo non era stato concluso per il mancato aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi, PUP.

Ha dichiarato l’Assessore Cosenza:

I parcheggi approvati risponderanno alle esigenze di sosta di alcune aree cittadine fortemente critiche, Vomero, Fuorigrotta – Stadio San Paolo e Zona del Lungomare di Via Partenope, afflitte da parcheggio selvaggio e da abusivismo; saranno realizzati e gestiti da soggetti privati, senza alcuna spesa pubblica, coerentemente con il Piano urbano per la mobilità sostenibile, PUMS, che prevede proprio l’inserimento di parcheggi proposti da soggetti privati.

Adesso la problematica passa al Consiglio Comunale a cui spetta l’aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi, PUP. Dopo sarà possibile sottoscrivere le convenzioni con i privati e proseguire con l’iter autorizzativo entrando nel merito della progettazione che dovrà riottenere i pareri degli Enti preposti, qualora siano scaduti.