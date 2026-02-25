Napoli: controlli tra via Casanova e piazza San Francesco a Capuana

Accertate 21 violazioni al Codice della Strada

Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno effettuato un servizio mirato di controllo della circolazione stradale nell’area compresa tra via Casanova, altezza ex Pretura, l’imbocco di piazza San Francesco a Capuana e l’inizio di via Cesare Rosaroll.

L’operazione è scaturita da specifiche segnalazioni riguardanti la pericolosità dell’incrocio, finalizzate a ridurre i fattori di rischio per pedoni e conducenti.

I numeri dell’operazione

L’attività di presidio ha portato al controllo di 121 veicoli, con un bilancio complessivo di 21 verbali elevati per diverse violazioni al Codice della Strada.

Nel dettaglio, le sanzioni hanno riguardato:

Revisione (Art. 80): 8 infrazioni per mancata ottemperanza alla verifica tecnica periodica.

Guida senza patente (Art. 116): 3 violazioni accertate.

Circolazione con veicolo sottoposto a fermo (Art. 214): 3 violazioni.

Assicurazione obbligatoria (Art. 193): 2 veicoli privi di copertura RCA.

Uso di smartphone alla guida (Art. 173): 2 sanzioni per l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici.

Documentazione e Patenti (Artt. 180 e 126): 2 violazioni per mancata esibizione dei documenti e 1 per guida con patente scaduta.