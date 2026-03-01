Napoli, controlli sulla movida e contrasto all’abusivismo edilizio

14 sanzioni e una denuncia per abuso edilizio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Gli interventi dell’ultimo weekend, focalizzati sui quartieri Chiaia e San Lorenzo, hanno portato a numerose sanzioni amministrative e a una denuncia penale per violazioni edilizie.
Alcol a minori e impatto acustico
Nell’area di Chiaia, il bilancio complessivo parla di 14 sanzioni amministrative. I controlli, svolti anche in collaborazione con Carabinieri, ASL e Guardia di Finanza, hanno fatto emergere diverse irregolarità:
- Somministrazione di alcolici: In via Bisignano è stata accertata la vendita di alcol a un minore di 18 anni (Legge 125/2010).
- Impatto Acustico: Sanzionate diverse attività in via Bisignano, via Santa Caterina e via San Pasquale per la mancanza del nulla osta acustico (Legge 447/1995).
- Occupazione di suolo e insegne: Numerose le violazioni agli articoli 20 e 23 del Codice della Strada per occupazioni abusive o eccedenti, come in largo Principessa Pignatelli, e per insegne pubblicitarie prive di autorizzazione o con SCIA annullata, via Sannazaro e via San Pasquale.
Nel corso delle operazioni in vico Belledonne, sono state identificate 6 persone per verifiche sulla somministrazione di alcolici, con esito regolare.
Attività nei quartieri e contrasto all’abusivismo edilizio
Parallelamente, l’Unità Operativa San Lorenzo ha esteso le verifiche ad altre zone della città, riscontrando criticità strutturali e amministrative:
- Abuso Edilizio: In via Fondaco San Paolo, all’interno di una struttura ricettiva, è stata accertata la realizzazione di un soppalco abusivo. Il responsabile è stato denunciato ai sensi dell’art. 44 del DPR 380/2001.
- Area Mercatale e Periferia: In via Benevento sono stati elevati 5 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. In via Stadera, un’attività è stata sanzionata per la totale assenza di SCIA commerciale e sanitaria, requisiti minimi per la somministrazione di alimenti.
- Controlli congiunti: In via Cupa Vicinale San Severino, in un’operazione con la Polizia di Stato, è stata contestata l’ennesima violazione in materia di inquinamento acustico