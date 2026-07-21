Napoli, controlli straordinari in Piazza Bagnoli

Operazione congiunta di Polizia Locale e Guardia di Finanza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza stradale, gli agenti della Polizia Locale di Napoli – Gruppo Intervento Territoriale (Motociclisti) – e i militari della Guardia di Finanza appartenenti al Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno portato a termine un’operazione congiunta ad alto impatto in Piazza Bagnoli, nell’omonimo quartiere flegreo.

L’intervento, svolto nel corso dell’ultimo fine settimana, è stato specificamente finalizzato al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività, le forze dell’ordine hanno identificato 34 persone e controllato 29 veicoli.

La sinergia operativa ha visto la Polizia Locale impegnata nei test con etilometro per l’accertamento del tasso alcolemico, mentre i Baschi Verdi della Guardia di Finanza, con il fondamentale ausilio delle unità cinofile, hanno ispezionato gli abitacoli alla ricerca di droghe.