Napoli, controlli per l’abusivismo del trasporto pubblico

Intensificati i controlli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Nucleo di Polizia Turistica della Polizia Municipale ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo nel trasporto pubblico e al rispetto della normativa anticovid-19.

In piazza Garibaldi nei pressi della Stazione Centrale dai controlli ai taxi scaturivano 2 verbali per il prelievo di passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio più vicino.

In via Tribunali veniva verbalizzato un conducente per aver esposto pannello pubblicitario senza la prescritta autorizzazione, mentre in piazza Trieste e Trento veniva verbalizzato un conducente taxi per aver omesso il rilascio della ricevuta per il compenso percepito.

Sono stati effettuati a cura del Reparto GIT, Gruppo Intervento Territoriale, controlli anche ai bus turistici in transito in città, 42 i veicoli controllati con 2 verbalizzazioni per aver violato le disposizione dell’Ordinanza Sindacale che regola l’accesso in città oltre ad una sanzione per la sosta irregolare in via San Carlo.