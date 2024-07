Napoli, controlli nel territorio della Municipalità 4

Emesse sanzioni per varie irregolarità riscontrate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito delle attività di controllo e contrasto delle violazioni alle normative comunali e regionali, personale della Polizia Locale di Napoli appartenente all’Unità operativa San Lorenzo ha eseguito una serie di ispezioni nel territorio della Municipalità 4.

Le operazioni hanno portato all’emissione di sanzioni per varie irregolarità riscontrate.

In via Gianturco, a seguito dei controlli presso un’attività di carrozzeria, sono stati elevati 4 verbali per infrazioni che includono la mancanza di impatto acustico, la violazione del regolamento di polizia urbana per lo svolgimento di attività sul marciapiede, l’assenza del passo carraio e installazione di insegna pubblicitaria abusiva.

Controllata anche un’attività di gommista dove sono stati elevati 4 verbali per infrazioni quali la mancanza del passo carraio, l’installazione di insegna pubblicitaria abusiva, lo svolgimento di attività sul marciapiede in violazione del regolamento di polizia urbana e l’assenza di impatto acustico.

In via Pignatelli, su delega della Procura, è stata effettuata un’ispezione presso una concessionaria, dove è stata riscontrata la fusione abusiva di due locali attigui.

La concessionaria è stata verbalizzata ai sensi della legge regionale 7/2000 e la violazione è stata comunicata all’unità operativa di Tutela Edilizia.

Ulteriori sanzioni sono state emesse a carico del titolare anche per lo svolgimento dell’attività su pubblica via e per l’uso improprio di un permesso per portatori di handicap, che è stato sequestrato.

Il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 640 del codice penale.