Napoli, controlli di Polizia Stradale in via Rosaroll e via Casanova

Deferito all’AG uomo che guidava con patente falsa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della Unità Operative San Lorenzo e Gruppo Intervento Territorio hanno effettuato controlli di Polizia Stradale in via C. Rosaroll ed in via Casanova.

È stato sorpreso un soggetto che circolava munito di una patente risultata da controlli effettuati nell’immediatezza essere falsa pertanto, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Nel corso della stessa operazione di presidio del territorio sono stati 56 i veicoli controllati, di cui 15 sono stati sottoposti a fermo amministrativo, 4 a sequestro amministrativo ed 1 a sequestro penale e 28 le infrazioni al codice della strada rilevate e contestate di cui 4 per mancata copertura assicurativa 5 per guida senza patente, 1 per guida con patente scaduta e 5 per guida senza casco.