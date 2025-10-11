Napoli, controlli contro movida irregolare e abusivismo commerciale

Sanzioni e denunce tra Chiaia e Fuorigrotta

Continua l’azione di contrasto alla movida irregolare e all’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Napoli.

Le recenti attività di controllo, mirate a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza urbana, si sono concentrate in diversi quartieri della città, tra cui Chiaia e Fuorigrotta, portando all’elevazione di numerose sanzioni, denunce e sequestri.

Quartiere Chiaia: violazioni su suolo pubblico e Codice della Strada

Nel quartiere Chiaia, i controlli hanno interessato in particolare corso Vittorio Emanuele, via Gramsci angolo T. Campanella e via Ferdinando Russo. Le operazioni si sono concentrate sul decoro urbano e il rispetto delle normative ambientali, portando all’elevazione di verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancata raccolta differenziata.

Sul fronte del Codice della Strada, in Via Partenope sono state rimosse 5 autovetture per divieto di sosta e sanzionati complessivamente 25 veicoli per diverse infrazioni.

Quartiere Fuorigrotta: irregolarità su emissioni sonore e somministrazione di alcol

Gli agenti dell’Unità Operativa, UO, Fuorigrotta hanno focalizzato l’attenzione su viale Kennedy, rotonda Belvedere e via Stasi. I controlli hanno evidenziato gravi violazioni in diverse attività commerciali:

• Diffusione di musica non autorizzata: In un locale sono state riscontrate violazioni relative al nulla osta di impatto acustico. In particolare, la diffusione di musica non autorizzata veniva estesa anche alla spiaggia esterna, senza l’obbligatorio inserimento del limitatore acustico previsto. Inoltre, è stata accertata la mancanza dell’alcool test previsto dalla Legge 120/2010.

• Intrattenimento danzante abusivo e somministrazione a minori: Un altro locale è stato sanzionato per aver organizzato una serata con intrattenimenti danzanti non autorizzati. L’esercente è stato denunciato ai sensi dell’art. 681 c.p., apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Nello stesso locale, è stata contestata la somministrazione di alcol a un minore degli anni 16, con conseguente denuncia ai sensi dell’art. 689 c.p.

• Abuso edilizio e somministrazione irregolare: In un’altra attività, gli agenti di Fuorigrotta hanno riscontrato la presenza di una struttura esterna alla pertinenza del locale adibito a Bar, per la quale è stato effettuato il sequestro ai sensi dell’art. 44 DPR 380/01. L’attività è stata sanzionata anche per somministrazione in luoghi diversi e per mancati criteri di sorvegliabilità.

Contrasto all’Abusivismo Commerciale: interventi in più aree

Ulteriori interventi sono stati eseguiti per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. In particolare, l’UO Stella è intervenuta in Piazza Gravina, via Cavolino, via Zurlo e via Severino, controllando 19 attività tra fruttivendoli e pescivendoli. Le verifiche hanno portato all’elevazione di 6 verbali per occupazione di suolo abusivo e 1 verbale per installazione di tende senza autorizzazione.

Infine, sono stati elevati 2 verbali e imposta la chiusura ai sensi della L.R. 7/2020 a 2 attività che esercitavano la vendita senza la necessaria autorizzazione.