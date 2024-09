Napoli, controlli attività commerciali e parcheggiatori abusivi

Elevate diverse sanzioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Stella hanno eseguito operazioni di controllo del territorio nella zona di piazza Cavour, via Crocelle, via Fuori Porta San Gennaro nella zona mercatale di via Lieti a Capodimonte.

Sono state rilevate numerose infrazioni commesse dai commercianti della zona in particolare sono state sanzionate 4 attività che operavano senza la necessaria SCIA, 2 che vendevano alcolici senza autorizzazione e altre 2 che erano in attività senza aver presentato la SCIA sanitaria.

Gli agenti hanno, inoltre, eseguito 2 sequestri amministrativi di prodotti alimentari con relativa immediata distruzione ed elevato 13 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e 5 per errato conferimento dei rifiuti.

Nel corso di altra operazione, il personale in forza all’Unita Operativa IAES, nucleo di Polizia Giudiziaria, ha sorpreso e sanzionato 4 parcheggiatori abusivi in viale Kennedy, via Leonardo Bianchi, Quagliariello e piazza Ruggiero.