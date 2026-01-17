Napoli, controlli a tappeto tra Sanità e Vasto

Sanzioni, sequestri e rimozione dei legnami per i “fucarazzi”

Prosegue l’azione di contrasto all’illegalità diffusa e di tutela del decoro urbano a Napoli.

Nella giornata odierna, un’operazione interforze ad alto impatto ha interessato il quartiere Sanità e l’area del Vasto, portando a numerosi sequestri, sanzioni amministrative e interventi di ripristino del territorio.

Operazione ‘Sanità’: Sicurezza stradale e contrasto al degrado

Nel quartiere Sanità, la Polizia Locale di Napoli – con il supporto dell’Arma dei Carabinieri – ha coordinato un intervento capillare che ha visto l’impiego di diverse unità specializzate, Gruppo Intervento Territoriale, Investigativa Ambientale, Nucleo Veicoli Abbandonati.

I numeri dell’operazione nell’area della Sanità

Controlli: 95 persone, di cui 26 con precedenti e 3 stranieri, e 64 veicoli, 27 con targa polacca.

Sanzioni: Elevati 83 verbali per violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza casco, mancanza di assicurazione, guida senza patente e circolazione con veicoli già sequestrati.

Provvedimenti: Effettuati 21 fermi amministrativi, 13 sequestri, 3 sospensioni di patente e 3 procedure di alienazione.

Decoro Urbano: Rimossi 10 veicoli abbandonati, 9 moto e 1 auto, che occupavano abusivamente il suolo pubblico.

Stop ai “Fuochi di Sant’Antonio”

In vista delle celebrazioni popolari, l’Unità Operativa Investigativa Ambientale ha individuato e segnalato diversi accatastamenti di legname pronti per l’accensione dei cosiddetti “fucarazzi”, Fuochi di Sant’Antonio.

Grazie all’intervento di ASIA, il materiale è stato rimosso per garantire la sicurezza pubblica e prevenire roghi incontrollati nelle vie del quartiere.

Focus Area Vasto – Municipalità 4

Parallelamente, il Gruppo Intervento Territoriale ha presidiato l’area del Vasto per reprimere il fenomeno della sosta selvaggia e delle irregolarità stradali:

– 43 veicoli controllati.

– 27 rimozioni forzate per sosta irregolare.

– 43 infrazioni rilevate per divieto di sosta e violazioni gravi come la circolazione con veicoli sotto fermo o privi di assicurazione.