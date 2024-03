Napoli controlli a piazza Carlo III, piazza Dante e Colli Aminei

Rilevate molteplici infrazioni

Gli agenti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale, GIT, e l’Unità Operativa San Lorenzo, presso Piazza Carlo III, hanno effettuato 28 controlli al Codice della Strada.

Sono stati contestati 17 reati, con una specifica elezione di domicilio per reiterata infrazione al Codice della Strada.

In piazza Dante, gli Agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno presidiato il territorio fino alle 24 elevando sanzioni, anche a soggetti minorenni, per un totale di 14 verbali, distribuite tra diverse violazioni normative, tra cui quelle relative alla guida senza patente, al mancato uso del casco protettivo, alla mancata revisione del veicolo, all’uso di apparecchi telefonici mentre si è alla guida…

Parallelamente, nell’ambito degli interventi della Unità Operativa Stella nella zona dei Colli Aminei, sono stati effettuati 15 controlli al Codice della Strada, risultanti in 15 verbali contestati.

Le infrazioni riguardano principalmente gli articoli 173, utilizzo cellulare, 172, mancato utilizzo cintura di sicurezza, 80, omessa revisione, 193, mancanza di assicurazione, e 180, mancanza di documenti.

Inoltre, sono state rimosse tre auto, due per divieto di sosta e una per mancanza di assicurazione. Durante tali operazioni, due soggetti sono stati fermati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati quali gli articoli 336, 337, 341 bis e 651 del codice penale, ossia resistenza o violenza contro un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni, diffamazione e furto in concorso.