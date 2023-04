Napoli, contrasto alla contraffazione

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Municipale, nell’ambito delle attività di contrasto alla vendita di merce contraffatta, ha sequestrato un notevole quantitativo di profumi recanti noti marchi falsificati.

Gli Agenti dell’Unità Investigativa Centrale hanno notato un soggetto che, a bordo di un autoveicolo, effettuava continui spostamenti nella zona di via Maddalena, luogo ben noto per la produzione e soprattutto per il commercio di merce contraffatta.

Dai controlli è stata accertata la presenza nel bagagliaio di un grande quantitativo di scatole di profumi falsificati, che stavano per essere scaricati all’interno di un locale adibito a deposito e vendita in un palazzo.

Nel deposito rinvenute oltre 1000 confezioni di profumi contraffatti di marche note per un valore di oltre quarantamila Euro. L’uomo, incensurato di 37 anni è stato denunciato a piede libero e la merce sequestrata e messa a disposizione della Autorità Competente.

In piazza del Plebiscito, agenti della Unità Investigativa Centrale e della Unità Tutela Ambientale, hanno individuato un soggetto extracomunitario che vendeva, su un lenzuolo deposto a terra, magliette sportive riconducibili a quelle dei giocatori della SSC Napoli.

Al sopraggiungere degli agenti il venditore si è allontanato rapidamente, lasciando a terra una sessantina di magliette che venivano pertanto sequestrate.

Le azioni di contrasto a tutela dei consumatori per la produzione e vendita di materiale contraffatto proseguiranno nei prossimi giorni.