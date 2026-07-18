‘Napoli Contemporanea’: film d’autore nelle notti di Villa Floridiana

Dal 20 luglio al 17 settembre, dieci appuntamenti tra proiezioni, visite guidate al Museo Duca di Martina e incontri con i protagonisti del cinema

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dopo il successo di pubblico registrato da ‘L’infinito viaggiare – Cinema al Parco Virgiliano’, la programmazione di ‘Estate a Napoli 2026’ si arricchisce di una nuova e suggestiva arena cinematografica, ‘Napoli Contemporanea’, che da lunedì 20 luglio a giovedì 17 settembre animerà la Villa Floridiana.

Promossa e finanziata dal Comune di Napol i e realizzata dai Musei nazionali del Vomero, la rassegna risponde all’obiettivo dell’Amministrazione Manfredi di valorizzare attraverso la cultura il patrimonio storico-artistico e naturalistico del territorio.

Organizzata dall’Associazione Visione Vesuvio, con la direzione artistica di Roberto Recchioni, l’iniziativa parte dall’idea di restituire al pubblico uno dei luoghi più identitari della Napoli collinare, da sempre percepito dai residenti come uno spazio dell’infanzia e della memoria, che rivivrà sotto una nuova veste serale.

Il pubblico sarà accolto alle 19:30 per un momento conviviale e invitato a partecipare a una visita guidata per conoscere e ammirare la collezione di arti applicate esposte all’interno del Museo della ceramica Duca di Martina. Le proiezioni avranno poi inizio alle ore 21:00.

La direzione artistica ha selezionato una rosa di dieci titoli tra i più significativi dell’attuale e fertilissimo panorama cinematografico partenopeo. Ogni proiezione sarà un tassello di un percorso di avvicinamento e approfondimento, impreziosito dalla presenza di ospiti d’eccezione.

A introdurre la visione dei film interverranno attori, registi e produttori come Ivan Cappiello, Angelo Curti, Edoardo De Angelis, Marino Guarnieri, i Manetti Bros., Alessandro Rak, Andrea Renzi e Dario Sansone.

‘Napoli Contemporanea’

A cura di: Musei nazionali del Vomero con Associazione Visione Vesuvio

Giorni e orari: dal 20 luglio al 17 settembre, ingresso e visita guidata ore 19:30; inizio proiezioni ore 21:00

Luogo: Villa Floridiana, via Domenico Cimarosa, 77

Info: ogni proiezione sarà introdotta da una visita guidata al Museo della ceramica Duca di Martina.

Costi: ingresso 5 euro; biglietti in vendita su www.museiitaliani.it

1. ‘Averno Hotel’

Giorno: 20 luglio

2. ‘Nostalgia’

Giorno: 23 luglio

3. ‘Comandante’

Giorno: 27 luglio

Ospite: Edoardo De Angelis

4. Napoli – New York

Giorno: 30 luglio

5. ‘Napoli Velata’

Giorno: 31 agosto

6. ‘L’uomo in più’

Giorno: 3 settembre

Ospiti: Angelo Curti e Andrea Renzi

7.‘Ariaferma’

Giorno: 7 settembre

8. ‘La Gatta Cenerentola’

Giorno: 10 settembre

Ospiti: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone

9. ‘Ammore e malavita’

Giorno: 14 settembre

Ospiti: i Manetti Bros

10. ‘L’amico del cuore’

Giorno: 17 settembre