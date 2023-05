Napoli, completata manutenzione straordinaria via del Marzano

La settimana prossima la riapertura al traffico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato completato l’intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del muro di via del Marzano dove, a luglio scorso, una frana nei pressi della Scuola Viviani aveva interrotto la strada dividendola in due tronconi.

La progettazione e l’esecuzione delle opere sul muro di contenimento – 7 metri di altezza per 60 di lunghezza – sono state realizzate con i fondi dell’ex Patto per Napoli a cura del Servizio Scuole.

Questa mattina, 12 maggio, al termine del collaudo e delle verifiche sulle alberature di alto fusto, che hanno dato esito positivo, il sito è stato riconsegnato alla Municipalita1 per il completamento degli interventi di pulizia e la riapertura, che avverrà probabilmente da mercoledì.

Ha osservato l’Assessore Cosenza:

Con un notevole impegno degli uffici comunali e della Municipalità 1 è stata terminata in tempo la messa in sicurezza di un’arteria molto importante, soprattutto nel caso di affollamento dell’area di Marechiaro.

Ha aggiunto l’Assessore Striano

La sicurezza delle vie d’accesso agli edifici scolastici è fondamentale e riapriamo questa finalmente questa strada dopo averla rimessa in totale sicurezza.

Ricorda la Presidente della Prima Municipalità Giovanna Mazzone: