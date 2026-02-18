Napoli commemora il Samudaripen, genocidio dimenticato di Rom e Sinti

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Napoli è fra i primi grandi comuni d’Italia a commemorare il Samudaripen, il genocidio delle popolazioni rom e sinti perpetrato dal nazifascismo.
La giornata della memoria, istituita nel 2015 dal Parlamento europeo, ricorre il 2 agosto. Il valore dell’iniziativa è stato illustrato questa mattina a Palazzo San Giacomo.
Durante la conferenza è stato proiettato il cortometraggio di Alessandro Rak ‘Rukeli’, che ricorda il pugile tedesco di etnia sinti Johann Trollmann, perseguitato e ucciso dal regime nazista.
Il riconoscimento del Samudaripen sarà ricordato con una targa, che verrà collocata in un luogo concordato con le comunità rom e sinti.