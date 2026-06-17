Napoli città accessibile

Firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune e UICI per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta questo pomeriggio nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la firma del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Napoli e la sezione territoriale partenopea dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, UICI.

L’accordo, siglato dal Sindaco Gaetano Manfredi e dal rappresentante legale dell’UICI Napoli, Giuseppe Ambrosino , avvia un patto di collaborazione strategico volto a trasformare la città in un modello di inclusione e rigenerazione urbana a misura di tutti i cittadini.

L’obiettivo centrale dell’intesa è lo sviluppo di forme di progettazione partecipata e interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, promuovendo una cultura diffusa dell’accessibilità e della responsabilità civile.

La dichiarazione del Sindaco Gaetano Manfredi:

La firma di questo protocollo rappresenta un passo fondamentale nel percorso di inclusione sociale che la nostra Amministrazione sta portando avanti. Per il Comune di Napoli, la progettazione di spazi pubblici accessibili non è solo un obbligo di legge, ma una scelta strategica per valorizzare il territorio e rimettere al centro i beni collettivi. Grazie alla preziosa collaborazione con l’UICI, potremo contare su un supporto tecnico altamente qualificato per monitorare le strutture esistenti e progettare i futuri interventi urbanistici, assicurando che ogni angolo della nostra città possa essere vissuto in sicurezza e autonomia da chiunque. Napoli si conferma una comunità che non lascia indietro nessuno, capace di fare rete tra istituzioni e Terzo Settore per elevare la coesione e la protezione sociale.

La dichiarazione del Presidente UICI di Napoli, Giuseppe Ambrosino:

Con la sottoscrizione di questo protocollo si apre una nuova fase di collaborazione concreta tra istituzioni e associazionismo. L’accessibilità non riguarda soltanto le persone con disabilità visiva, ma rappresenta un valore di civiltà che migliora la qualità della vita di tutti i cittadini. L’UICI Napoli metterà a disposizione la propria esperienza e competenza affinché ogni intervento sul territorio possa contribuire a rendere la nostra città sempre più inclusiva, sicura e fruibile da tutti.

Il protocollo che non comporta oneri finanziari per le parti, prevede una sinergia operativa articolata su tre assi principali:

• Supporto tecnico e monitoraggio (UICI): l’UICI offrirà consulenza nella redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), effettuerà sopralluoghi sul territorio e rilascerà pareri di congruità tecnica sui progetti.

• Impegni istituzionali e appalti (Comune): il Comune di Napoli si impegna a porre il rispetto delle norme sull’accessibilità come requisito vincolante nei bandi di gara.

• Co-progettazione e sensibilizzazione: entrambi gli enti collaboreranno per intercettare finanziamenti esterni – regionali, nazionali ed europei – dedicati alla mobilità inclusiva e promuoveranno iniziative culturali e formative per sensibilizzare la cittadinanza e le imprese.