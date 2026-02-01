Napoli, chiusure e sanzioni tra il Centro Storico e Fuorigrotta

Controlli della Polizia Locale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In una vasta operazione di controllo che ha interessato il Centro Storico e il quartiere Fuorigrotta, gli agenti delle Unità Operative competenti, in sinergia con i Vigili del Fuoco, l’ASL e la Polizia di Stato, hanno riscontrato numerose criticità, portando alla chiusura immediata di due attività.

Centro Storico: chiusure per carenze di sicurezza e igiene

L’Unità Operativa Avvocata ha coordinato le ispezioni in via San Sebastiano, vico San Giovanni Maggiore e via De Marinis:

Via San Sebastiano: in un esercizio di somministrazione sono state rilevate quattro gravi violazioni. Oltre all’impiego di lavoratori in nero e al superamento dei limiti di impatto acustico, i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura immediata del locale per la totale assenza di dotazioni antincendio e segnaletica di sicurezza.

Vico San Giovanni Maggiore: intervento analogo in un locale di intrattenimento dove sono state contestate sette violazioni. Tra queste: mancata vigilanza sul divieto di fumo, gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie (assenza di acqua calda e spogliatoi). Anche in questo caso è scattata la chiusura immediata da parte dei Vigili del Fuoco e la sospensione dell’attività da parte dell’ASL.

Via De Marinis: Sanzionato un minimarket alimentare per la mancanza della SCIA e della registrazione sanitaria, oltre alla vendita illegale di alcolici oltre l’orario consentito.

Fuorigrotta: controlli sulla movida e pubblica incolumità

L’Unità Operativa Fuorigrotta si è concentrata sulla vigilanza nei luoghi della movida. Su quattro esercizi pubblici controllati, sono emerse gravi irregolarità in un locale di intrattenimento.

L’attività veniva esercitata come un vero e proprio luogo di pubblico spettacolo senza le autorizzazioni necessarie. Sono state contestate violazioni ai sensi dell’Art. 681 del Codice Penale e dell’Art. 80 del TULPS per la mancanza delle condizioni di sicurezza fondamentali a tutela della pubblica incolumità.