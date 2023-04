Napoli, chiusura Bosco di Capodimonte 30 aprile 2023 dalle ore 13:30

Per ordinanza sindacale di limitazione traffico in vista dei probabili festeggiamenti dello scudetto della Società Sportiva Calcio Napoli

Domenica 30 aprile 2023, a partire dalle ore 13:30 il Real Bosco di Capodimonte resterà chiuso, in via precauzionale, per ragioni di sicurezza e per garantire la tutela del patrimonio arboreo a seguito dell’ordinanza dirigenziale n.196 del 27 aprile 2023 del Comune di Napoli che istituisce un particolare dispositivo di circolazione dell’area centrale di Napoli, in vista dei possibili festeggiamenti per lo scudetto della Società Sportiva del Calcio Napoli.

Le operazioni di sfollamento nel Real Bosco inizieranno a partire dalle ore 12:30 con l’aiuto del personale di vigilanza dotato di auto elettriche e biciclette.

Il Museo, invece, osserverà i regolari orari di apertura e al fine di garantire il transito dei visitatori resteranno aperti gli accessi di Porta Piccola e Porta Grande secondo i consueti orari.

Si chiede all’utenza la massima collaborazione.