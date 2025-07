Napoli, cerimonia assegnazione cogestione ‘Centro Giovanile Forcella’

Incontro con il Sindaco Manfredi

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 15 luglio alle ore 16:00 presso la Biblioteca Annalisa Durante – Spazio Comunale Piazza Forcella, via Vicaria Vecchia 23, Napoli, si terrà la cerimonia di assegnazione del Centro giovanile di Forcella al raggruppamento di associazioni che si è aggiudicato il servizio di cogestione, costituito dall’APS Annalisa Durante in partenariato con f.pl. femminile plurale ETS, cooperativa sociale TRAM, I Teatrini, APS TerradiConfine e APS Fa.Re. Comunità.

La cerimonia sarà presieduta dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi con l’intervento dell’Assessore alle politiche giovanili e al lavoro Chiara Marciani.

Nel corso della cerimonia l’associazione Annalisa Durante consegnerà al Sindaco il messaggio collettivo per i giovani della città, dal titolo ‘Cultura, un dono per Napoli’, raccolto da autori, artisti ed altre personalità che hanno partecipato il 22 giugno scorso alle celebrazioni del Decennale della Biblioteca presso il Villaggio di Solidarietà in piazza Mercato.

Giuseppe Perna, Presidente dell’associazione, ha dichiarato con soddisfazione:

La Biblioteca Annalisa Durante ha avvertito il bisogno di celebrare i primi 10 anni di vita dedicando ai giovani di Napoli un messaggio collettivo, elaborato dagli scrittori e dagli artisti della nostra città. È molto significativo che questo messaggio venga condiviso con il Sindaco di Napoli e con l’Assessore comunale alle politiche giovanili, affidandone la divulgazione, nel giorno in cui lo Spazio sorto in memoria di Annalisa, divenuto per volontà dell’Amministrazione un Centro giovanile, venga assegnato in cogestione alla nostra associazione in partenariato con realtà che promuovono la cultura come strumento educativo, di emancipazione, di prevenzione e di inclusione. Come afferma il papà di Annalisa: “la Cultura salva le anime!”

La cittadinanza è invitata a partecipare.