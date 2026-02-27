‘Napoli CENTOELODE’ celebra le eccellenze scolastiche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta questo pomeriggio, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di ‘Napoli CENTOELODE’.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato ai Giovani e al Lavoro del Comune di Napoli, ha celebrato il merito e l’impegno di 96 giovani studenti napoletani che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti e la lode nell’anno scolastico 2024/2025.

Durante l’evento, i ragazzi hanno ricevuto la pergamena celebrativa. Ai vincitori è stato assegnato un premio economico – borsa di studio – del valore indicativo di 120,00 euro lordi, finanziato interamente dal Bilancio comunale.

Alla cerimonia con i ragazzi e le loro famiglie, hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore ai Giovani e al Lavoro, Chiara Marciani.

Il Sindaco Manfredi, rivolgendosi ai ragazzi, ha detto:

È un grande piacere consegnarvi questo premio perché, più del valore materiale, ha un forte valore simbolico: è il modo attraverso cui la città esprime la sua gratitudine. Siete una grande speranza per il futuro, ma siete investiti anche di una grande responsabilità.

Viviamo in una società in cui i cambiamenti sono sempre più veloci. Come riuscire a fronteggiare questo cambiamento? Con le proprie competenze.

Voi che siete i più bravi avete anche una grande responsabilità: quella di aiutare la nostra città e la società mettendo a disposizione il vostro talento e il valore dei sacrifici che avete fatto per raggiungere questo risultato.

Seguite sempre la vostra testa, ma anche il vostro cuore, perché la passione è il vero motore del cambiamento.