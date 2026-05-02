Napoli celebra la Giornata internazionale della danza

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Con un programma di iniziative diffuse Napoli ha celebrato la Giornata internazionale della danza, istituita nel 1982 dall’International Dance Council dell’Unesco e riconosciuta in tutto il mondo.

Per l’occasione il Comune di Napoli ha promosso e finanziato la terza edizione di ‘Dance Parade!’, un progetto artistico ideato da Rebecca Curti e Flavio Ferruzzi, e organizzato dal centro nazionale di produzione per la danza Körper.

Oltre sessanta artisti italiani si sono esibiti in diversi luoghi pubblici della città dando vita a una rete di performance urbane nel centro storico e in alcune municipalità: in piazza del Gesù, largo Berlinguer, piazza Bovio si sono alternate sessioni di danza; appuntamento finale in piazza Municipio inaugurato dalla danza aerea di Funa Performing Arts e seguito da una jam d’improvvisazione di gruppo guidata dal collettivo Scalzabanda e da alcuni musicisti del territorio.

In piazza del Plebiscito si è svolta la seconda edizione di ‘Napoli città danzante’, un evento coreografico all’aperto organizzato dal Comune di Napoli e dal Teatro di San Carlo, con centinaia di giovani appassionati di danza.