Napoli Capitale Europea Sport 2026, Città Metropolitana riceve Bandiera

Colella: ‘Eventi in tutta l’area metropolitana’
Anche la Città Metropolitana ha ricevuto la sua Bandiera di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. E ciò a testimonianza che gli eventi della kermesse sportiva saranno diffusi su tutto il territorio metropolitano.
La consegna questa mattina, al Real Albergo dei Poveri, dove si è svolta la Cerimonia di Firma della Targa d’Argento – atto formale che ha suggellato l’impegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi nel promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e del benessere sociale – e quella di Consegna delle Bandiere, ovvero l’ufficializzazione del ruolo di Napoli come punto di riferimento sportivo per l’intero continente per il 2026.
Il Consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana, Sergio Colella, che ha ricevuto il drappo, ha affermato:
Oggi prende ufficialmente il via il percorso istituzionale che vedrà Napoli protagonista del panorama sportivo europeo conferendo alla città una dimensione ancor più internazionale.
Sta per partire un programma denso di significato, che vedrà tante discipline coinvolte, tanti eventi, da quelli grandi, penso al Giro d’Italia, per la quinta volta consecutiva all’ombra del Vesuvio, alla gara di apertura degli Europei di volley maschile, alle fasi preparatorie della Louis Vuitton America’s Cup, ma anche eventi piccoli, diffusi, i cui protagonisti saranno i ragazzi dei nostri territori, che potranno vivere la bellezza di fare sport, di confrontarsi con gli altri, di socializzare, di imparare i valori che sono alla base dello sport stesso.
Insieme con l’Assessora Emanuela Ferrante, che ringrazio per il grande lavoro, stiamo lavorando affinché tutta l’area metropolitana sia coinvolta.
Napoli, inoltre, ha la capacità di creare ponti e legami anche in vista delle Paralimpiadi di Milano – Cortina, tra poco al via, con due brillanti campioni, i nuotatori Vincenzo Boni, bronzo a Rio 2016, e Angela Procida, bronzo a Parigi 2024, e in direzione dei Giochi del Mediterraneo, previsti a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, nel ricordo del compianto Davide Tizzano, emblema della Canottieri Napoli e vero ambasciatore dello sport italiano nel mondo.