Napoli Capitale Europea Sport 2026, Città Metropolitana riceve Bandiera

Colella: ‘Eventi in tutta l’area metropolitana’

Anche la Città Metropolitana ha ricevuto la sua Bandiera di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. E ciò a testimonianza che gli eventi della kermesse sportiva saranno diffusi su tutto il territorio metropolitano.

La consegna questa mattina, al Real Albergo dei Poveri, dove si è svolta la Cerimonia di Firma della Targa d’Argento – atto formale che ha suggellato l’impegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi nel promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e del benessere sociale – e quella di Consegna delle Bandiere, ovvero l’ufficializzazione del ruolo di Napoli come punto di riferimento sportivo per l’intero continente per il 2026.

Il Consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana, Sergio Colella, che ha ricevuto il drappo, ha affermato: