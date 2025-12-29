Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: presentazione ufficiale

Appuntamento il 30 dicembre al Maschio Angioino con Manfredi e Ferrante

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, martedì 30 dicembre alle ore 10:00, nella Sala dei Baroni presso Castel Nuovo, Maschio Angioino, si svolgerà la presentazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

L’incontro, che vedrà la partecipazione del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, sarà l’occasione per illustrare le linee guida e gli obiettivi che accompagneranno Napoli verso i progetti e gli eventi sportivi previsti per il 2026.