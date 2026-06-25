Napoli capitale dell’anima

Presentato al Circolo Canottieri Napoli il nuovo libro di Marino Niola

Marino Niola non è il tipo di intellettuale che scrive su Napoli da lontano. È uno che la abita, la studia, la discute da decenni. E si sente: ‘La capitale dell’anima’.

Perché Napoli è un’eccezione non è un saggio sulla città, è un tentativo, riuscito, direi, di spiegare perché resista a qualsiasi definizione.

La presentazione del libro si è tenuta il 24 giugno al Circolo Canottieri Napoli, in via Molosiglio 1.

Dopo i saluti istituzionali di Giancarlo Bracale, Presidente del Circolo, il dialogo è stato condotto da Gian Nicola De Simone, con gli interventi di Conchita Sannino di Repubblica e dell’avvocato Sergio Ciannella.

Due sguardi diversi, entrambi utili: il giornalismo da un lato, la competenza civica dall’altro. Insieme hanno aiutato a circoscrivere la tesi centrale del libro senza appiattirla, tenendo viva la tensione tra lettura critica e amore per la città.

Nel corso della serata Niola ha disseminato aneddoti su personaggi che Napoli l’hanno attraversata e non se ne sono più liberati, da Picasso a Goethe.

Uno su tutti è rimasto in sala:

A Roma c’è il papa, ma a Napoli c’è Dio.

Sette parole che spiegano il libro meglio di qualsiasi quarta di copertina.

E, non a caso, Niola si è soffermato a lungo sul Cimitero delle Fontanelle e sul culto delle anime pezzentelle, quel rito popolare in cui i vivi adottano i morti senza nome e li accudiscono in cambio di protezione.

È lì, in quel sottosuolo, che si capisce cosa intende quando parla di eccezione: non folklore, non esotismo, ma una relazione con la morte, e con la vita, che il resto d’Italia ha dimenticato da tempo.

Ma il momento che ha fatto scattare qualcosa nella sala è stato quello delle letture.

Gennaro Monti, attore e regista, ha letto brani scelti dal testo con un’intensità che difficilmente si dimentica. La prosa di Niola regge benissimo ad alta voce, ma nelle mani di Monti ha guadagnato qualcosa in più: ritmo, peso, respiro. Più di qualcuno, uscendo, ha detto che voleva comprarlo subito. Io capisco perché.

Il libro è pubblicato da Raffaello Cortina, casa editrice che difficilmente pubblica cose leggere. Non è una guida, non è un instant book. È il tipo di testo che si rilegge.

La sala era piena, il pubblico ascoltava. E in una città che spesso si racconta da sola con troppa retorica, un’analisi sobria e colta su cosa significhi abitarla davvero non è poca cosa.