Napoli, Buonanno su avviso per alloggi edilizia residenziale pubblica

L’Assessore alle Politiche Sociali e al Lavoro con delega alle Politiche per la Casa Monica Buonanno rende noto che è stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l’Avviso Pubblico per la regolarizzazione del rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispondente alle linee guida della Regione Campania.

Spiega l’Assessore:

Da questo momento coloro che abitano, senza legittimo titolo, in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 11/2019, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando l’apposita istanza di regolarizzazione entro aprile 2020.

Creare le condizioni per vivere nella giustizia e nella equità è compito della Pubblica Amministrazione: noi vogliamo riportare la legalità su un tema delicato, che riguarda tutti. Napoli crede, infatti, fermamente che sia importante far luce sui problemi che sono nati in alcuni ambiti, come in quello delle Politiche per la Casa, e dare a tutti la possibilità di regolarizzarsi, entro i limiti previsti dal Regolamento regionale 11/2019.

Collegandosi sul sito del Comune di Napoli sarà possibile reperire il modulo da presentare il mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00 presso il Servizio Politiche per la Casa sito in piazza Cavour 42, oppure nel resto della settimana al Protocollo dell’Ente sito in Piazza Municipio Palazzo San Giacomo a mano dalle ore 9:00 alle 12:00. Una nuova pagina di buona politica a favore dei cittadini sulle basi dell’equità dei diritti.