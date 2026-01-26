Napoli Bagnoli, viabilità automezzi uscita/entrata dai cantieri

Piano di viabilità straordinaria anche notturna

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Pronto un piano di viabilità straordinaria, anche notturna, a Bagnoli per consentire il trasporto dei materiali per i lavori in corso al Sito di rigenerazione urbana senza intralciare il traffico e le varie attività del quartiere.

Per favorire la viabilità, sono previsti presidi di Polizia Locale al passaggio a livello tra via Nuova Bagnoli e via Diocleziano e un secondo presidio nelle ore di punta, alla rotonda tra via Coroglio e piazzetta Bagnoli.

Le imprese metteranno a disposizione dei “movieri” per evitare il movimento isolato dei camion con aree di sosta dove si raccoglieranno 3 – 4 automezzi per condurli nelle strade cittadine insieme e limitare l’impatto sul traffico.