Napoli Bagnoli, in Municipalità Manfredi riferisce sulla bonifica

Il Sindaco Manfredi ha preso parte alla seduta di consiglio della decima Municipalità che si è tenuta il 22 gennaio a Bagnoli, per fare il punto della situazione – anche in qualità di commissario straordinario per il sito di Bagnoli – Coroglio – sui lavori di rigenerazione dell’ex area industriale, e in primo luogo sul programma per la bonifica a terra e a mare.

Particolarmente affollata l’aula Sandro Pertini di Bagnoli – con cittadini, movimenti, associazioni del territorio – per la discussione su un tema molto sentito dal quartiere.

Alla relazione dettagliata di Manfredi ha fatto seguito un dibattito animato ma dai toni costruttivi, con la richiesta al Sindaco di rinnovare le occasioni di confronto con i cittadini.