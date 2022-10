Napoli, avviso pubblico per cogestione Centro giovanile via Menzinger

Scadenza: ore 23:59:59 del 22 novembre 2022

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46118 l’avviso pubblico per la selezione di associazioni a cui assegnare la gestione in compartecipazione con il Comune di Napoli del Centro giovanile sito via Verrotti 5, angolo con Via Menzinger, Municipalità 5 – Arenella – Vomero.

I soggetti interessati dovranno elaborare specifiche proposte progettuali coerenti con le indicazioni e le finalità riportate nell’Avviso.

In particolare le proposte dovranno essere elaborate secondo le seguenti direttive:

– favorire il confronto tra i giovani, offrire opportunità di accrescimento delle loro competenze che permettono ad essi di essere innovatori e agenti di cambiamento all’interno della società;

– partecipare costruttivamente al dibattito con le istituzioni pubbliche e gli altri soggetti privati coinvolti per sviluppare politiche pubbliche che, direttamente o indirettamente, influiscano sulla crescita delle giovani generazioni e dell’associazionismo giovanile.

Dichiara l’Assessora ai giovani Chiara Marciani:

Con questo nuovo centro si va ad ampliare la rete dei centri giovanili nella città di Napoli, favorendo la crescita culturale, individuale e rafforzando il diritto dei giovani cittadini alla socialità, all’informazione e alla partecipazione. Si tratta di un altro significativo passo per fornire alle ragazze e ai ragazzi di Napoli un luogo di aggregazione, da vivere e animare e poter esprimere le proprie potenzialità.

Dichiara la Presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino: