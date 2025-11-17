Napoli, avviso progetti inserimento lavorativo donne vittime violenza

Scadenza: entro le ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla realizzazione di progetti per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, nell’ambito dell’iniziativa ‘Obiettivo Lavoro’ – III Edizione.

Promossa dall’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità, l’iniziativa nasce per contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale e per rafforzare le forme di sostegno alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori.

L’obiettivo è favorire indipendenza, consapevolezza e autonomia femminile, strumenti fondamentali per prevenire e combattere la violenza di genere.

Risorse e finalità

150.000 euro disponibili per attivare tirocini extracurriculari, favorendo l’autonomia economica e professionale delle donne coinvolte.

I progetti sono rivolti a donne residenti o domiciliate nel Comune di Napoli, che stanno svolgendo o hanno concluso percorsi di protezione certificati dai centri antiviolenza e dai servizi sociali territorialmente competenti.

Durata e scadenze

Le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 4 dicembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma telematica del Comune di Napoli.

Da Palazzo San Giacomo commentano:

Con Obiettivo Lavoro vogliamo offrire alle donne vittime di violenza non solo protezione, ma anche opportunità concrete di autonomia economica e reinserimento sociale. Il lavoro è uno strumento fondamentale per ricostruire la vita e garantire libertà e dignità.

Avviso completo e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55662