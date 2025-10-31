Napoli, avvicendamento al Comando logistico Marina Militare

L’Ammiraglio di squadra Vitiello cede il comando all’Ammiraglio di squadra Montanaro

Riceviamo e pubblichiamo da MARICOMLOG di Napoli.

Si è svolta questa mattina, nel piazzale del Quartier Generale della Marina Militare di Napoli, la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Logistico della Marina Militare.

L’Ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello , che lascia il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età, ha ceduto il comando all’Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra Enrico Credendino, e delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

Il Comando Logistico della Marina Militare, istituito il 1° maggio 2013, coordina e dirige oltre 40 enti e comandi dedicati alle attività di supporto tecnico, manutentivo e infrastrutturale della Forza Armata, impiegando circa 6.000 tra militari e civili su tutto il territorio nazionale.