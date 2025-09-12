Napoli, auto sequestrata e patente ritirata a 4 conducenti NCC abusivi

Contrasto Polizia Locale Napoli per abusivismo nel settore del noleggio con conducente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un’operazione della Polizia Locale finalizzata a contrastare l’abusivismo nel settore del noleggio con conducente ha interessato alcune delle aree a maggiore afflusso di visitatori e turisti, come le zone limitrofe alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi e alla Stazione Marittima.

L’intervento ha portato al sequestro amministrativo di quattro veicoli e al ritiro delle patenti di guida dei conducenti.

Le verifiche effettuate dagli agenti hanno evidenziato gravi irregolarità che mettono a rischio la sicurezza degli utenti, tra cui la mancanza di copertura assicurativa e l’omessa revisione del veicolo.

Tra i fermati figurano anche una donna che era alla guida di un veicolo con targa estera e un uomo che esponeva nel proprio mezzo un contrassegno di invalidità a lui intestato.

I conducenti cui sono state ritirate le patenti rischiano la sospensione del documento per un periodo compreso tra 4 e 12 mesi.