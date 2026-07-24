Napoli, attivato Wi-Fi in aule consiliari di tutte le 10 Municipalità

Di Pietro: ‘Un ulteriore passo avanti nel processo di innovazione del Comune di Napoli’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Si è concluso l’intervento di attivazione della rete Wi-Fi nelle aule consiliari delle dieci Municipalità del Comune di Napoli, un passo significativo nel percorso di trasformazione digitale dell’Amministrazione e di modernizzazione delle sedi istituzionali.
La nuova infrastruttura consentirà di digitalizzare i lavori dei Consigli municipali, migliorando l’utilizzo degli strumenti informatici durante le sedute e rendendo le aule sempre più funzionali alle attività istituzionali e alla partecipazione.
L’Assessore alla Transizione Digitale e Smart City, Valerio Di Pietro, dichiara:
Con il completamento della copertura Wi-Fi nelle aule consiliari di tutte le Municipalità compiamo un ulteriore passo avanti nel processo di innovazione del Comune di Napoli.
Dotare questi spazi di una connettività stabile significa mettere le Municipalità nelle condizioni di digitalizzare i lavori dei Consigli e valorizzare le aule consiliari come luoghi di partecipazione, confronto e coinvolgimento dei cittadini.
La trasformazione digitale non riguarda solo la tecnologia, ma anche il modo in cui rendiamo le istituzioni più efficienti, accessibili e vicine alle comunità.
L’intervento si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo di una città sempre più innovativa, attraverso il potenziamento delle infrastrutture digitali e dei servizi a supporto dell’attività amministrativa e della partecipazione civica.