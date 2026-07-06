Napoli, attiva, dal 10 luglio 2026, nuova ZTL di via Ferdinando Russo

Operatività annuale fino al 30 settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire da venerdì 10 luglio sarà attivata la fase di esercizio del varco telematico di controllo accessi della Zona a Traffico Limitato di via Ferdinando Russo, nel quartiere Posillipo.

Il provvedimento è finalizzato a ridurre il traffico veicolare nell’area di via Ferdinando Russo e favorire una più ordinata fruizione del tratto costiero di Posillipo durante i periodi di maggiore affluenza.

Periodi e orari di attivazione della ZTL

La ZTL – in vigore dal prossimo 10 luglio – sarà operativa ogni anno secondo il seguente calendario:

• dal 1° aprile al 30 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, nei giorni festivi e prefestivi;

• dal 1° luglio al 31 agosto, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, tutti i giorni;

• dal 1° settembre al 30 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, nei giorni festivi e prefestivi.

L’ordinanza dispone, nei periodi di attivazione della ZTL:

1. Divieto di transito veicolare in via Ferdinando Russo.

2. Sul lato destro, dall’intersezione con via Posillipo fino al mare, divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli dei residenti, riconoscibili mediante esposizione della copia della carta di circolazione, con i dati sensibili oscurati, dalla quale risultino la targa del veicolo e la residenza dell’intestatario.

3. Sul lato destro, dal mare fino all’intersezione con via Posillipo, divieto permanente di sosta con rimozione forzata.

L’accesso e la circolazione attraverso il varco telecontrollato sarà consentito ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

• residenti e domiciliati;

• titolari di posti auto e autorimesse presenti all’interno della ZTL;

• clienti di alberghi e strutture ricettive situate nell’area;

• veicoli di pubblici servizi e società partecipate;

• mezzi di emergenza, soccorso e Forze dell’Ordine;

• taxi e NCC;

• veicoli al servizio di persone con disabilità;

• mezzi impegnati in lavori, manutenzioni e attività di carico e scarico secondo le modalità previste dall’ordinanza.

Ordinanza