Napoli, Assessore Cosenza: ‘Lavori nella Galleria Laziale’

In programma dal 18 luglio e fino al 12 agosto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Società Terna sta effettuando sul territorio cittadino lavori di ammodernamento della rete elettrica. A partire dal 18 luglio e fino al 12 agosto i lavori interesseranno anche il tratto stradale all’interno della Galleria Laziale.

Sarà, pertanto, interdetto il traffico lungo la sola corsia preferenziale che sarà utilizzata come area di cantiere. Le linee del trasporto pubblico in direzione Fuorigrotta, saranno deviate verso la Galleria Quattro giornate. Sarà, inoltre, ridotta la carreggiata in direzione piazza Sannazzaro mediante lo spostamento dei newjersey spartitraffico.

Per allestire il cantiere, dalle 23:00 del 18 luglio alle 5:30 del 19 luglio, la Galleria sarà totalmente chiusa al traffico.

Pertanto, i veicoli provenienti da Fuorigrotta per raggiungere il centro città potranno percorrere: via Caravaggio-via Manzoni- via Orazio oppure via Cinthia – tangenziale di Napoli verso Capodichino – uscita centro città oppure viale Cavalleggeri Aosta – via Cattolica -discesa Coroglio – via Posillipo.

Ha dichiarato l’Assessore Cosenza: