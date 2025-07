Napoli, Armato all’apertura del Coca-Cola Pizza Village

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha preso parte all’apertura del Coca-Cola Pizza Village, visitando il villaggio allestito alla Mostra d’Oltremare di Napoli insieme a Claudio Sebillo, CEO Pizza Village, Antimo Caputo (Mulino Caputo), e ai maestri pizzaioli Enzo Coccia, Salvatore Lionello e Errico Porzio.

L’Assessore Armato ha dichiarato:

In questa cornice così partecipata, ho avuto l’occasione di preparare e infornare una pizza insieme ai nostri maestri pizzaioli, vivendo in prima persona l’orgoglio e l’autenticità di una tradizione che rappresenta Napoli nel mondo.

Il Pizza Village non è solo una straordinaria vetrina per l’eccellenza napoletana e per la nostra arte del pizzaiuolo, Patrimonio dell’Umanità, ma è anche un luogo dove la socialità torna protagonista, dove famiglie, giovani e turisti si incontrano, condividono emozioni e riscoprono il valore della convivialità.

L’Assessore Armato ha inoltre inaugurato ‘Casa Caputo’, lo spazio dedicato alla formazione e all’alta professionalizzazione, con un ricco programma di masterclass che valorizza il sapere artigiano e lo trasmette alle nuove generazioni.

Ha concluso:

Eventi come il Pizza Village sono fondamentali per promuovere turismo, cultura e intrattenimento di qualità, e per esportare il meglio di Napoli in tutto il mondo, da Milano a Londra, da New York all’Arabia Saudita.

La città è viva e lo dimostra ancora una volta con questo straordinario appuntamento.