Napoli, approvato progetto lavori scuola Toti – Borsi – Giurleo

Importo complessivo dei lavori 368mila euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore all’Istruzione Maura Striano, il progetto esecutivo per i lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura dell’Istituto Comprensivo 49° Circolo Toti – Borsi – Giurleo sito in piazza Aprea a Ponticelli per un importo complessivo di circa 368mila euro.

Gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, prevedono il ripristino dell’impermeabilizzazione del manto di copertura del fabbricato al fine di ripristinare l’agibilità delle aule e degli spazi comuni e garantire, quindi, la continuità delle attività didattiche.