Napoli, approvato il Grande Progetto di riqualificazione del CDN

Stanziati i primi 1,3 milioni di euro per i sistemi di risalita

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi e della Vicesindaco con delega all’Urbanistica Laura Lieto, ha approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione, DIP, per l’intervento complessivo denominato ‘Grande Progetto di riqualificazione del Centro Direzionale di Napoli’.

Il primo step: i sistemi di risalita

Il primo intervento operativo approvato riguarda la riqualificazione dei sistemi di risalita, con un quadro economico di 1milione e 310 mila euro interamente finanziato tramite mutui della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.). Questo lotto prioritario mira a rifunzionalizzare i collegamenti verticali del Centro Direzionale, garantendo accessibilità e sicurezza.

Un piano da 80 milioni di euro

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione delinea una strategia complessiva di interventi per un valore stimato di 80 milioni di euro.

Tra i punti principali del piano figurano:

• Restyling dei blocchi di risalita e pensiline: 6,5 milioni di euro.

• Riqualificazione di strade e parcheggi: 33 milioni di euro.

• Potenziamento delle aree verdi e sistemi di raccolta acque: 30 milioni di euro.

• Manutenzione delle pavimentazioni e arredo urbano: 5 milioni di euro.

• Nuovi accessi pedonali e sistemi di sicurezza: 4 milioni di euro per restyling marciapiedi e varchi controllati con telecamere.

Obiettivi del progetto

La riqualificazione punta a trasformare il Centro Direzionale in una nuova polarità urbana attrattiva e sostenibile. Gli interventi si focalizzeranno sulla riduzione dei consumi, l’incremento del verde pubblico di prossimità e il miglioramento della mobilità pedonale e ciclabile, integrando pienamente l’area con la nuova stazione della Linea 1 della metropolitana.

Il commento del Vicesindaco Laura Lieto: