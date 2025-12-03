Napoli, approvato finanziamento per istituzione e funzionamento CUAV

Ennesimo segnale dell’Amministrazione comunale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità la presa d’atto dell’ammissione al finanziamento regionale di € 102.492,32 per l’istituzione e il funzionamento di un Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere, CUAV, disposto con Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1314 del 01/08/2025.

L’attivazione dei CUAV costituisce un intervento innovativo e strategico per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, favorendo percorsi di recupero e responsabilizzazione degli autori di violenza.

Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche sociali volte alla tutela della comunità e alla promozione di relazioni rispettose e non violente.

Il finanziamento consentirà di avviare concretamente il servizio, grazie alla progettazione curata dal Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e con il contributo delle operatrici e degli operatori coinvolti.