Napoli, approvate delibera variazioni bilancio lavori impianti sportivi

400mila euro a disposizione di 4 strutture

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Su proposta dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, sono state approvate oggi dalla Giunta le delibere di variazione di bilancio per applicazione di una quota di avanzo vincolato per i lavori di manutenzione straordinaria da realizzare per alcuni impianti sportivi cittadini.

Nel dettaglio, si tratta di 400mila euro per i ‘Lavori di manutenzione straordinaria della Piscina Scandone’; 150mila euro per i ‘Lavori di manutenzione straordinaria sul campo di calcio Ascarelli di Ponticelli’; 250mila euro per ‘Lavori di manutenzione straordinari del campo di calcio San Pietro a Patierno’; 560mila euro per ‘Lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto natatorio in via Marco Rocco di Torrepadula’.

Infine, con applicazione di una quota di avanzo vincolato di 45mila euro, si delibera la variazione di bilancio per l’affidamento del servizio di supporto al RUP e per la redazione della perizia di variante necessaria a riprendere i lavori di ‘Realizzazione di una piscina nel parco di via Nicolardi’.