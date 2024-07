Napoli, approvata delibera Lavori Piscina Carlo Poerio

Ferrante: ‘Prosegue il piano straordinario di riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare sportivo’

È stata approvata in Giunta, su proposta dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 per l’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione, grazie alla quale sarà possibile utilizzare un importo pari ad € 315.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto natatorio Carlo Poerio al corso Vittorio Emanuele.

L’intervento è stato inserito nel programma triennale lavori pubblici 2024/2026 e richiede la successiva ratifica da parte del Consiglio comunale.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante: