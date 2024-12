Napoli, anziano deceduto per malore mentre era alla guida dell’auto

Invano il tentativo di rianimarlo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Alle ore 09:30 circa di oggi T. G. di 79 anni, alla guida di una Renault Twingo, con accanto la moglie, percorreva via Recco quando, giunto all’altezza dell’intersezione con la via Antignano, veniva colto da malore finendo, a bassa velocità, contro un motociclo in sosta.

Immediatamente giungeva sul posto il personale medico del 118, ma invano è stato il tentativo di rianimarlo, costatandone il decesso alle ore 10:12.

Sul posto il personale dell’Infortunistica Stradale, che raccoglieva la testimonianza della moglie a conferma della dinamica ricostruita.

La salma veniva liberata ed affidata alla famiglia.