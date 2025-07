Napoli, allaccio abusivo rete elettrica e violazioni igienico-sanitarie

Intervento della Polizia Locale a Scampia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli Agenti dell’Unità Operativa Secondigliano della Polizia locale sono intervenuti in via Roma verso Scampia ed hanno accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica presso un esercizio commerciale della zona.

L’illecito, segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, rientra nell’ambito di una più ampia operazione finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela della sicurezza e dell’igiene pubblica.

Nello stesso intervento sono stati sequestrati circa 180 chilogrammi di frutta e verdura, esposti in strada in assenza di ogni dispositivo di protezione dagli agenti atmosferici, in violazione delle normative igienico-sanitarie vigenti.

Alla titolare dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative per occupazione indebita di suolo e per esposizione non autorizzata di merci su area pubblica.