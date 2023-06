Napoli, al Vomero proteste per il fermo della fontana

Riceviamo e pubblichiamo.

La fontana a colonna, che, tempo addietro, fu installata al Vomero nell’isola pedonale di via Scarlatti, all’incrocio con via Luca Giordano, stamattina non erogava più acqua, tra il disappunto di tante persone, anche turisti, che, specialmente in una giornata calda come quella odierna, con temperature intorno ai 30 °C, potevano trovare refrigerio usufruendo del prezioso liquido, erogato alla bisogna.