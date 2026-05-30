Napoli, al via trattamenti endoterapici antiparassitari ai platani

Santagada: ‘Metodo innovativo ad impatto zero per le piante e per i cittadini’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È partito il secondo ciclo dei trattamenti endoterapici antiparassitari sui platani del Vomero, iniziati lo scorso anno.
I trattamenti saranno eseguiti con il ‘Nuovo metodo Corradi’ che prevede l’iniezione manuale, a bassa pressione, del prodotto antiparassitario all’interno del sistema vascolare della pianta, tramite fori di piccole dimensioni, in modo tale da avere il minor grado di invasività per la pianta e consentendo una distribuzione ottimale ed omogenea del prodotto fitosanitario.
Con i trattamenti endoterapici non si verifica dispersione del prodotto nell’ambiente e si evitano eventuali contatti del prodotto fitosanitario con la cittadinanza.
È, inoltre, in corso il secondo ciclo di trattamenti, sempre con lo stesso metodo, a carico dei Liriodendri di via Francesco Petrarca.
Gli interventi dureranno circa due settimane ed interesseranno i platani presenti nelle seguenti strade: Via Luca Giordano; Via Alessandro Scarlatti; Piazza Vanvitelli; Via Raffaele Morghen; Via Gianlorenzo Bernini; Via Domenico Cimarosa; Via Mattia Preti; Via Enrico Alvino; Via Francesco De Mura; Via Consalvo Carelli; Via Giovanni Merliani; Via Luigia SanFelice; Via Andrea Vaccaro; Via Belisario Corenzio / Piazzetta Aniello Falcone; Via Giuseppe Bonito; Via San Gennaro al Vomero; Piazza Medaglie d’Oro.
L’Assessore al verde Vincenzo Santagada dichiara:
Con questi trattamenti gli alberi del Vomero vengono trattati con un metodo innovativo ad impatto zero per le piante e per i cittadini.
La tecnica utilizzata evita di disperdere nell’aria componenti fitosanitarie e consente alle piante un miglior assorbimento del trattamento.