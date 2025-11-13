Napoli, al via il contributo per trasporto alunni con disabilità

Richiesta contributo dalle ore 12:00 del giorno 17 novembre 2025 alle ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2025

È online sul sito del Comune di Napoli l’avviso per chiedere il contributo per il trasporto degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico in corso.

Le richieste possono essere inoltrate dalle ore 12:00 del giorno 17 novembre alle ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2025.

Il servizio consiste nell’erogazione di un contributo economico alle famiglie, finalizzato a sostenere l’onere economico sopportato dalle stesse per la gestione del trasporto scolastico degli alunni con disabilità, privi di autonomia, residenti nel Comune di Napoli ma anche ubicate anche al di fuori del territorio del Comune di Napoli.

Il contributo potrà essere richiesto:

1. direttamente dalla famiglia mediante SPID o CIE personale di uno dei genitori/ affidatari/tutori, ovvero mediante SPID o CIE di un delegato;

2. per il tramite dell’istituto scolastico ove l’alunno è iscritto mediante SPID o CIE dell’operatore scolastico.

Il contributo economico è determinato in un importo massimo, diverso a seconda della gravità della situazione di disabilità (maggiore gravità in caso di art. 3, comma 3 e minore gravità in caso di art. 3, comma 1 della Legge n. 104/1992) e in base al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o, in mancanza, attestazione ISEE ordinario in corso di validità.

L’importo massimo sarà parametrato in base ai giorni di effettiva frequenza scolastica. Agli alunni con disabilità (ex art. 3, comma 3 e art. 3, comma 1 della Legge n. 104/1992) che necessitano di utilizzare la sedia a rotelle, il contributo massimo sarà incrementato del 50%.

Il Servizio comunale competente è Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale.

L’avviso è sul sito al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52171